Waldbrand im südlichen NÖ forderte rund 100 Feuerwehrleute

Ein Waldbrand nahe der Flatzer Wand bei Ternitz (Bezirk Neunkirchen) hat am Samstagnachmittag den Einsatz von rund 100 Feuerwehrleuten gefordert. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums wirkte an der Bekämpfung der Flammen mit, bestätigte Bezirkskommandant Josef Huber Medienberichte. Gegen 19.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Davor waren Mitglieder von sechs Wehren im steilen und felsigen Gelände zu Werke gegangen. Der Einsatz gestaltete sich Huber zufolge schwierig und überaus kräfteraubend. Der Hubschrauber des Innenministeriums führte nach Angaben des Bezirkskommandanten etwa 15 Wasserabwürfe durch. Unter anderem deshalb habe der Brand binnen mehrerer Stunden effizient gelöscht werden können.

In Niederösterreich sorgten in den vergangenen Tagen immer wieder Waldbrände für Feuerwehreinsätze. Aufgrund der Trockenheit sind seit Mittwoch in allen 20 Bezirken die Verordnungen zur Verhinderung von Waldbränden in Kraft.

Quelle: APA