Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge eingedämmt

Die Löscharbeiten bei einem Waldbrand in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) am Mittwoch haben sich aufgrund starken Windes schwierig gestaltet. Am Nachmittag konnte der Brand aber zumindest eingedämmt werden, hieß es. Der Brandherd liegt auf rund 1.900 Metern Seehöhe und könne zu Fuß nicht erreicht werden, sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Deshalb konnte nur mit Hubschraubern gelöscht werden.

SN/APA (zeitungsfoto.at/Daniel)/ZEI Löscharbeiten nur mittels Hubschrauber möglich