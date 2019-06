Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge wieder entfacht

Nachdem der Waldbrand im Tiroler Karwendelgebirge bei Absam (Bezirk Innsbruck-Land) in der Nacht auf Samstag wieder entfacht worden war, stellte sich die Lage am Samstagvormittag laut dem Absamer Feuerwehrkommandanten Bernhard Fischler "relativ ruhig" dar. Die Hubschrauberflüge wurden zur Erholung der Mannschaft vorerst eingestellt, sollen am Nachmittag aber wieder aufgenommen werden.

SN/APA (ZEITUNGSFOTO.AT/ DANIEL DAN Der Brand wird aus der Luft bekämpft