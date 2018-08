Waldbrand in Hallstatt gelöscht

Der Waldbrand an der Echernwand in Hallstatt ist aus der Sicht der Feuerwehr gelöscht. Zwei noch rauchende Stellen stehen zwar noch unter Beobachtung, berichtete Feuerwehrkommandant Stefan Schiendorfer auf APA-Anfrage. Der Brand an den beiden Plätzen sei aber "nicht besorgniserregend", es glose lediglich im Waldboden. Nach wie vor bleiben mehrere Häuser unterhalb der Wand evakuiert.

SN/APA (Archiv)/FOTOKERSCHI.AT/WERN Der Brand wurde aus der Luft bekämpft