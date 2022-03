Waldbrand in Kärnten: Feuerwehren weiter im Einsatz

Nachdem am Sonntag ein Waldbrand in steilem Gelände bei Mühldorf (Bezirk Spittal an der Drau) ausgebrochen ist, sind am Montag die Löscharbeiten fortgesetzt worden. Das Feuer auf rund 1.400 Metern Seehöhe ist seit Sonntagabend zwar unter Kontrolle, nun gelte es aber, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen, teilte Walter Egger vom Bezirksfeuerwehrkommando Spittal auf APA-Anfrage mit.

SN/APA/LINDNER Die Rauchsäule war am Sonntagnachmittag bis ins Tal zu sehen