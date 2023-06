Waldbrand in Tirol im Bezirk Landeck erfordert Großeinsatz

Ein Waldbrand in Fendels in Tirol (Bezirk Landeck) hat Samstag und Sonntag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Bergrettung und Polizei ausgelöst. Der Brand war Samstagnachmittag unterhalb einer Gondelbahn ausgebrauchen, in den Gondeln befanden sich keine Personen. Am späten Abend musste die Brandbekämpfung abgebrochen werden. Sonntagfrüh wurden die Löscharbeiten schließlich fortgesetzt, rund 1,5 Hektar waren zu diesem Zeitpunkt betroffen.

BILD: SN/APA/WEBPIC/HEX 80 Feuerwehrleute im Einsatz