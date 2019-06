Waldbrand in Zell: Glutnester halten Feuerwehr auf Trab

Ein am Freitag ausgebrochener Waldbrand in Zell (Bezirk Klagenfurt-Land) hat am Sonntag noch immer die Feuerwehren auf Trab gehalten. Wie Bezirksfeuerwehrkommandant Gerfried Bürger im Gespräch mit der APA sagte, werden durch den Wind Glutnester nach der Reihe aktiv. Dutzende Feuerwehrleute am Boden werden von einem Bundesheer-Hubschrauber unterstützt.

SN/APA (BUNDESHEER)/KOLLER Bundesheer-Hubschrauber unterstützt Feuerwehr bei Löscharbeiten