Waldbrandeinsatz in NÖ dauert bereits zwölf Tage

Die Bekämpfung des Waldbrandes in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) hat auch am zwölften Tag hintereinander die Einsatzkräfte beschäftigt. An Ort und Stelle waren am Freitag laut Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber 150 Helfer, 125 davon waren Feuerwehrleute. Auf dem Plan stand die Abarbeitung von diversen per Drohnenflug georteten Wärmequellen.

SN/APA/EINSATZDOKU/EINSATZDOKU 150 Helfer erneut an Ort und Stelle