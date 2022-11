Waldviertler Fichte für den Weihnachtsmarkt in Schönbrunn

Eine Fichte aus dem Waldviertel, rund 90 Jahre alt und 18 Meter hoch, wird der Christbaum am Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien. Geschmückt mit 1.000 energieeffizienten LED-Lichtern wird er bei der Eröffnung am 19. November strahlen. Der Baum stammt aus dem Forstbetrieb Waldviertel-Voralpen der Österreichischen Bundesforste und wurde Mittwochfrüh aufgestellt.

