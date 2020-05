Ein 22 Jahre alter Mann ist am Samstag zu Mittag in Glantschach in der Gemeinde Liebenfels (Bezirk St. Veit/Glan) bei einer Wanderung in steilem Gelände abgestürzt. Nach Angaben des ÖAMTC erlitt der Mann dabei schwerste Verletzungen.

SN/APA (ÖAMTC)/CHRISTOPHORUS 11 Rettungsaktion für den 22-Jährigen