Schnee am Heiligen Abend bleibt auch heuer eine Rarität. Temperaturen um die 20 Grad Celsius werden sich künftig häufen. Das ist vor allem für die Tier- und Pflanzenwelt eine Belastung.

Am Wochenende bricht der Föhn zusammen. Das ist in puncto Wetter die einzige gute Nachricht vor Weihnachten. Denn einigermaßen geschlossene Schneedecken wird man in ganz Österreich in den Tälern mit der Lupe suchen müssen. Ganz schlecht sieht die Prognose für ...