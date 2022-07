Warnschüsse bei Verfolgungsjagd auf Autodiebe

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in der Oststeiermark nach einer Verfolgungsjagd drei mutmaßliche Autodiebe geschnappt. Nachdem die Verdächtigen halsbrecherische Fahrmanöver durchgeführt und Streifen mit Gegenständen beworfen hatten, wurden sie gestoppt. Dabei gaben die Polizisten zwei Warnschüsse ab. Zwei Männer und eine Frau wurden festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Landespolizeidirektion bekannt gab.

SN/APA/LUKAS HUTER Mutmaßliche Autodiebe lieferten der Polizei eine Verfolgungsjagd