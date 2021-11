Warnung der AK OÖ vor Farbstoff in Keksdekor

Mit Backdekor verzierte Kekse locken jetzt zur Weihnachtszeit und lassen nicht nur Kinderaugen leuchten. Die Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) warnt aber vor der süßen Versuchung - nicht des Zuckers wegen, sondern aufgrund des Farbstoffs Titandioxid (E171), der häufig in weißen und glitzernden Streuseln und Zuckergüssen enthalten ist. Bei einem Markt-Check fanden Konsumentenschützer diesen bedenklichen Zusatz in 92 Artikeln, informierte die AK OÖ am Freitag.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Nicht jede Keksdeko ist unbedenklich