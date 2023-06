Warnung vor steigender Zahl an Gürtelrose-Fällen

Jeder dritte Menschen in Österreich erkrankt nach Angaben des Pharmakonzerns GSK (GlaxoSmithKline) im Lauf seines Lebens an Gürtelrose, pro Jahr seien es bis zu 40.000 Betroffene. Seit fast zwei Jahren ist eine Impfung für Über-50-Jährige empfohlen, es gibt aber keine Kostenerstattung. Laut einer am Dienstag in Wien vorgestellten Studie könnte die schmerzhafte Erkrankung, die derzeit schon für 20.000 Spitalstage jährlich sorgt, künftig das Gesundheitssystem stark belasten.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT 20.000 Spitalstage jährlich durch Herpes Zoster