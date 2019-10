Warten auf Obduktionsergebnis nach Leichenfund in Gablitz

Nach der Auffindung eines mutmaßlich getöteten 70-Jährigen am Samstagvormittag in einer Wohnung in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) haben die Ermittlungen der niederösterreichischen Kriminalisten am Sonntag angedauert. Neue Aufschlüsse in dem für die Polizei bedenklichen Todesfall sollte das vorläufige Ergebnis der Obduktion der Leiche bringen, das noch im Laufe des Tages erwartet wurde.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER