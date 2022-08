Warten auf Obduktionsergebnis nach Tod von Bub in Tirol

Im Fall eines sechsjährigen Bub, der Sonntagfrüh im Zuge einer Suchaktion tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, ist das Obduktionsergebnis Montagvormittag noch ausgestanden. Es werde erst im Laufe des Nachmittages vorliegen, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA. Indes gab es vorerst noch "keinen Hinweis oder konkreten Verdacht" auf jenen Täter, der den Vater des Buben zuvor mit einer Flasche bewusstlos geschlagen hatte.

SN/APA/GEORG KÖCHLER/ZOOM TIROL/GEO Bub tot in Tiroler Ache gefunden: Polizei ermittelt intensiv