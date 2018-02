Warten auf toxikologisches Gutachten zu Leichenfund in Wien

Nach der Auffindung zweier Toten - Mutter und Tochter - in Wien-Florisdorf warten die Ermittler auf das Ergebnis des toxikologische Gutachten. Von diesem erhoffen sie sich nähere Aufschlüsse zur Todesursache bei den beiden Frauen. Sie waren am Mittwoch in ihrer Wohnung in der Rußbergstraße gefunden worden, nachdem der Ex-Ehemann der Mutter schon länger nichts von den beiden gehört hatte.

Die 45-jährige Frau und ihre 15 Jahre alte Tochter waren mehrere Wochen tot in der Wohnung gelegen. Das vorläufige Obduktionsergebnis der beiden schon stark verwesten Leichen ergab einerseits keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden, andererseits blieb auch die Todesursache im Dunkeln. Mit einem Ergebnis der toxikologischen Untersuchung sei frühestens in sechs Wochen zu rechnen, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Hinweise für einen Erstickungstod durch Kohlenmonoxid fanden die Ermittler in der Wohnung nicht. Die Ermittler erhoffen sich auch durch Nachforschungen im Umfeld der beiden Toten Aufschlüsse. Maierhofer bestätigte, dass die Frau und die Jugendliche insofern schon polizeibekannt waren, als eine Streife einmal zur Hilfeleistung bei ihnen war. Auch das Wiener Jugendamt war mit der Familie befasst. Maierhofer betonte allerdings, dass die Ermittler derzeit nicht davon ausgehen, dass dies mit dem Ableben in irgendeinem Zusammenhang steht. (APA)