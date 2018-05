Warum die Nebenbahn stirbt

Die Demontage eines 18 Kilometer langen Teilstücks der Donauuferbahn zeigt vor allem eines: Es fehlt an modernen Verkehrskonzepten für Nebenstrecken. Das hat gravierende Folgen.

Anton Gruber, der Bürgermeister von Marbach an der Donau, ist fassungslos: Vor seiner Nase und ohne, dass er auch nur irgendwas dagegen tun könnte, wird in seiner Gemeinde gerade die Eisenbahn demontiert. Genauer gesagt: die Donauuferbahn. Seit 1909 verband sie auf einer Länge von 108 Kilometern Krems mit dem südlichen Mühlviertel. Nun wird ein 18 Kilometer langes Teilstück im Nibelungengau abgetragen. "Davor und danach saniert man, nur bei uns reißt man weg. Was hat das für einen Sinn? Die Strecke ist ja jetzt unterbrochen." Marbach lebt vom Tourismus, der Donauradweg führt vorbei und hoch droben thront Maria Taferl, Österreichs zweitgrößter Wallfahrtsort nach Mariazell. Für Gruber ist die Donauuferbahn "eine Erlebnisbahn". Mit der Schnelligkeit der Westbahn sei sie freilich nicht vergleichbar, biete aber herrliche Aussicht auf den parallel fließenden Donaustrom.