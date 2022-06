Warum es an Hitzetagen zu mehr Unfällen kommt

Steigen die Temperaturen über 30 Grad, steigen die Unfallzahlen - in jedem Bundesland. Entscheidenden Anteil daran haben die Nächte.

Hat es 30 Grad und darüber, ereignen sich in Österreich um ein Viertel mehr Verkehrsunfälle als an jenen Tagen, an denen die Temperaturen nicht über die 30-Grad-Marke klettern. Zu diesem Ergebnis kam nun eine Datenanalyse von Statistik Austria und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Im Vorjahr wurden im Schnitt pro Tag 90 Verkehrsunfälle registriert. Von Mai bis September waren es 123 Unfälle. An einem Hitzetag, wenn also der Tageshöchstwert über 30 Grad liegt, sogar 150 Unfälle. ...