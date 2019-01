Warum weniger neue Waffen gekauft werden

Deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren: 2018 wurden 17.660 Waffen verkauft.

7290 neuwertige Gewehre und 10.370 Faustfeuerwaffen gingen im Vorjahr in Österreich über die Ladentische einschlägiger Fachgeschäfte. Macht in Summe: 17.660. Wie Andreas Kreutzer vom Branchenradar betonte, sei damit der Verkauf im Vergleich zu 2017 um ein Prozent gesunken. Dass die Nachfrage insgesamt um ein Prozent gewachsen ist, liegt größtenteils am Sekundärmarkt, also dem Umschlag von Gebrauchtwaffen. Davon wurden 2018 in Österreich knapp 42.000 verkauft - 26.200 Gewehre sowie 15.500 Faustfeuerwaffen. Der Umsatz betrug 54,2 Millionen Euro.

Dass die Waffenneukäufe praktisch stagnieren, begründet Kreutzer so: "In den Jahren 2015 und 2016 lagen die Zuwächse bei jeweils etwa sechs Prozent. Das hing mit der Migrationswelle zusammen. Das Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung war damals sehr groß. Es wurden auch deutlich mehr Alarmanlagen und Sicherheitstüren verkauft."

Mittlerweile habe sich die Angst gelegt. "Der Boom bei Waffenbesitzkarten ist ebenfalls zurückgegangen", sagt Branchenexperte Kreutzer.

Gebrauchte Waffen erfreuen sich hingegen ungebrochener Beliebtheit. Der Anteil am Gesamtmarkt beträgt bereits mehr als 70 Prozent. Das hat laut Kreutzer einen Grund: "Der Gebrauchtwaffenmarkt war immer ein bisserl dynamischer, weil es sich dabei oft um Sammelobjekte handelt, die legalisiert werden." Ein Beispiel: Jemand findet bei sich am Dachboden eine alte Büchse, einen Revolver oder eine Pistole, die nicht registriert ist. Er geht damit zum Händler und lässt sie eintragen.

"Wenngleich es eine Vielzahl an Waffenmarken gibt, ist der österreichische Markt vergleichsweise hoch konzentriert", berichtet Andreas Kreutzer. Soll heißen: Bei Gewehren erzielten 2018 die fünf umsatzstärksten Marken Blaser, Mauser, Ruger, Sabatti und Sauer einen Marktanteil von mehr als 76 Prozent. Bei Faustfeuerwaffen kamen bereits die Top drei (Glock, Sig Sauer und Ruger) auf 65 Prozent Marktanteil.

Seit 1. Jänner ist das neue Waffengesetz in Kraft. Magazine mit großer Kapazität werden verboten, der Altbesitz bleibt legal. Dafür dürfen Jäger Schalldämpfer verwenden, um ihr Gehör zu schonen. Für Asylbewerber wurde das Verbot auf Hieb- und Stichwaffen ausgeweitet.