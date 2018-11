Was aus der Lebenskrise hilft

Niemand sucht sich freiwillig die Herausforderungen und Zumutungen aus, die uns aus dem Gleichgewicht bringen. Welche Wege führen aus Krisen heraus in eine gestärkte Zukunft?

Manchmal erscheint unser Leben zum Glück wie ein breiter ruhiger Fluss und am liebsten wäre es den meisten von uns wohl, wenn das immer so bliebe. Aber irgendwo hält das Leben für jede und jeden unerwartete Stromschnellen, Untiefen, Engstellen bereit. Dann kommt es auf unsere Reaktionsbereitschaft und unsere Reaktionsmöglichkeiten an. Denn wir sind bei solchen Gelegenheiten umso besser dran, je liebevoller wir mit uns selbst umgehen können.