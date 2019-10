Was ist unserer Bundeshymne noch hinzuzufügen?

Heimat bist Du großer Töne. Der Text unsere Hymne wendet sich direkt an unser Land, sogar per Du. Was aber würden Zeitgenossen heute noch hinzufügen? Was würden Sie dem "Land der Berge" für seinen weiteren Weg mitgeben wollen? Das haben wir Autoren, Texter und Leser gefragt. Poetisches ist da zusammengekommen, Feierliches, Kritisches und auch Lustiges.

SN/wizany Die Hymne im Denkspiegel von SN-Karikaturist Thomas Wizany.