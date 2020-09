Was passiert hinter den Kulissen von 1450?

Die Gesundheitsnummer spielt im Kampf gegen das Coronavirus eine entscheidende Rolle. Seit dem Beginn des Schuljahres geht die Zahl der Anrufe deutlich nach oben.

Antony Fairweather sitzt in einem nüchternen Büro in der Zentrale des Roten Kreuzes in der Salzburger Sterneckstraße. Ein Computer, ein Telefon und ein Headset sind seine Arbeitsutensilien. Wer in Salzburg die Telefonnummer 1450 wählt, hat gute Chancen bei ihm zu landen.

Fairweather gehört zum Call-Center-Team der Rettungsorganisation, die in Salzburg die Gesundheitsnummer betreibt. Im Moment wird sie vor allem von Menschen gewählt, die befürchten, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. "Fieber und Durchfall?", fragt der Rettungssanitäter. Und: "Ach ...