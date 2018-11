Was schlecht klingt, muss nicht schlecht sein

Fairer Wettbewerb. Warum negative Feststellungsklagen voreilige Abmahner das Fürchten lehren können.

Sie rühmen sich als Vereine, die im Interesse ihrer Mitglieder für einen fairen Wettbewerb einschreiten. Doch nicht immer handeln Wettbewerbsverbände in guter Absicht. In manchen Fällen überschütten sie Firmen und Onlinehändler mit unseriösen Abmahnungen und fordern Geld für vermeintliche Verstöße: Auf der Website sei ein unvollständiges Impressum festgestellt worden, die AGB seien verbraucherfeindlich oder die Datenschutzerklärungen falsch.

Landet ein solches Schreiben im Briefkasten, steht besonders für Kleinunternehmer viel auf dem Spiel, manchmal nicht weniger als die Existenz. Schreitet nämlich für den Verein ein Anwalt ein, kann das ziemlich teuer werden. Die Bemessungsgrundlage für Leistungen im Zusammenhang mit Angelegenheiten des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) liegt bei 43.200 Euro. Ein anwaltliches Schreiben kann daher schnell 1000 Euro und mehr kosten. Für Abmahnanwälte und Wettbewerbsvereine sind solche "Fälle" daher lukrativ.

Was viele nicht wissen: Nicht immer sind die - meist recht drastisch formulierten - Abmahnbriefe zulässig. Manche Abmahnungen sind rechtsmissbräuchlich, andere entbehren jeglicher Grundlage. Auch kommt es vor, dass die in den Schreiben geforderten Unterlassungserklärungen zu weit gefasst und daher nicht gerechtfertigt sind.

Zuallererst muss geprüft werden, ob der jeweilige Verein aktivlegitimiert ist, ob er überhaupt einschreiten darf. Dazu muss er die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder fördern. Wann genau das der Fall ist, darüber lässt sich vortrefflich streiten. Zudem können Wettbewerbsverbände nur dann einschreiten, wenn der behauptete Verstoß tatsächlich die Interessen der Mitglieder beeinträchtigt. Vereinigungen, die ausschließlich Wettbewerbsverstöße verfolgen, also reine Abmahnvereine, sind oft nicht klagslegitimiert.

Das muss man aber erst einmal wissen. Prüft ein Anwalt den Sachverhalt, kostet das Geld. Um darauf nicht sitzen zu bleiben, gibt es rechtliche Instrumente und Möglichkeiten. Doch viel zu selten werden diese auch ausgeschöpft. Der Abgemahnte muss nämlich keineswegs in der Opferrolle verharren. Eine starke Waffe im Kampf gegen fragwürdige Abmahner ist die negative Feststellungsklage - sie schafft dort Abhilfe, wo zu Unrecht abgemahnt wurde, weil kein Verstoß vorliegt, ein solcher aber weiterhin behauptet wird. Um diese Ungewissheit und Unsicherheit zu beseitigen, kann der Abgemahnte in die Offensive gehen und klagen. Voreilige Abmahnungen können so zum rechtlichen Bumerang werden.

Zweck der Klage ist die Feststellung, dass bestimmte Unterlassungsansprüche nicht bestehen. Auf diese Weise soll der ungewisse Schwebezustand beendet, die Anmaßung ("Berühmung") abgewendet und der Gegner gezwungen werden, das behauptete Recht zu beweisen oder aufzugeben. Denkbar ist eine solche Klage für ganz unterschiedliche Rechtsbereiche - im Wettbewerbsrecht genauso wie im Urheberrecht und Markenrecht. Der Vorteil besteht unter anderem darin, dass den Beklagten die Beweislast dafür trifft, dass die Abmahnung berechtigt ist.



