Was wäre, wenn Kickl Corona-Manager wäre?

Der FPÖ-Klubchef machte sich zur Stimme der Coronawutbürger. Aber was würde Herbert Kickl tun, wenn die Freiheitlichen noch Regierungsverantwortung hätten?

Diese Woche war Herbert Kickl so richtig in seinem Element. Das Verbot der geplanten FPÖ-Kundgebung in Wien vergangenes Wochenende sei ein "noch nie da gewesener Affront in der Geschichte der Zweiten Republik". Die Regierung greife mit ihren Coronamaßnahmen das Recht auf Versammlungsfreiheit an, der angeordnete Mindestabstand von zwei Metern sei "rechtswidrig und verfassungswidrig". Und Innenminister Karl Nehammer von der ÖVP sei "Minister für Desinformation, für Eskalation und für Bürgerunterdrückung. Unwahrheiten pflastern seinen Weg."

So also spricht Herbert Kickl, ...