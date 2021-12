Jeder soll den Jahreswechsel feiern dürfen, egal ob geimpft oder ungeimpft. Dennoch bleiben die Auflagen streng.

Eine Pandemie und ausgelassenes Feiern vertragen sich nicht. Gerade zu Silvester wird das deutlich. Deshalb sind die Verhaltensregeln rund um den Jahreswechsel besonders streng. Und das in ganz Österreich. So sieht es die aktuelle Novelle der Corona-Schutzmaßnahmenverordnung, die am Donnerstag im Hauptausschuss des Nationalrats beschlossen wurde, vor. Ausnahmen sind nicht erlaubt, für alle Bundesländer gelten dieselben Regeln. Es gibt jedoch vereinzelte Lockerungen für nicht geimpfte Personen. Im Folgenden eine Auflistung, was zu Silvester erlaubt ist und was nicht:

...