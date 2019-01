Waschmaschinen der Gefühle

Rote Nasen. Lachen ist gesund! Der Volksmund weiß es immer schon, die Lachforschung bestätigt es. Und Clowns zaubern in Krisen-Lacheinsätzen Kinderglück und neuen Lebensmut.

Das Stadttheater von Pryluky ist an diesem Nachmittag ein Kuddelmuddel aus Lachen und Ziehharmonika-Melodien, aus Seidentüchern, Jongliertellern, Reifen, Bändern und Ukulele-Klängen ... "Ras, dwa, tri", gibt Clownin Polina den Takt vor: Eins, zwei, drei, werfen, fangen, im Rhythmus bleiben. Und wenn was runterfällt, die Clownin mit der Ziehharmonika macht es vor: lachen! Und wenn was schiefgeht,

Polina mit den langen Zöpfen zeigt es vor: Lachen! Nach der Show, die Ziehharmonika ist im Sack, die rote Nase weg, die Haare offen, wird Polina Borissova erzählen, was sie am Clowninsein mag: "Wir drehen das Leben um, wir machen das Leben leichter: Fehler werden zu Möglichkeiten, Schwächen machen uns einzigartig, das Schlechte wird gut. Jeder Mensch kann sich mit Clowns identifizieren, jeder fällt mal hin - wir zeigen, wie aufstehen geht; jeder macht mal Fehler - wir zeigen, wie darüber lachen geht." Und über ihren Einsatzort wird sie sagen: "Die

intern Vertriebenen in der Ukraine und besonders ihre Kinder haben ein schweres Leben - deswegen kommen wir hierher."