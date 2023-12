Wasserrohrbruch auf Areal der Wiener Hofburg

Auf dem Areal der Hofburg in der Wiener Innenstadt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Betroffen waren in erster Linie der Innere Burghof, aber auch der Schweizerhof, die Durchfahrt zum Michaelerplatz und Teile des Heldenplatzes, teilte die Burghauptmannschaft Österreich mit. Kurz vor 15.00 Uhr konnte der Wasseraustritt gestoppt werden, sagte Christian Feiler, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, zur APA. Ins Gebäude drang nur wenig Wasser ein.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Innenhöfe und Heldenplatz teils geflutet