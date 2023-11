Wasserrohrbruch in Wien-Ottakring soll Montag behoben sein

Die Schäden im Wiener Trinkwassersystem nach dem Wasserrohrbruch in Wien-Ottakring sollen im Laufe des Montags behoben sein. "Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Rohr, und zwar Tag und Nacht", sagte ein Sprecher der zuständigen Magistratsabteilung 31 (Wiener Wasser) am Sonntag zur APA. Mehr Zeit werden die Reparaturen an der Straße im betroffenen Kreuzungsbereich Flötzersteig-Anton-Geiger-Weg in Anspruch nehmen. "Wir sind hier in engem Kontakt mit den Kollegen vom Straßenbau."

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Aufräumarbeiten nach dem Wasserrohrbruch in WIen-Ottakring dauerten an