Wasserstoff aus Sonnenstrom wird für den Winter gebunkert

Eine Weltpremiere gibt es im Bezirk Vöcklabruck: Die RAG Austria nutzt den ersten unterirdischen Speicher für Wasserstoff. So wird Überschussstrom aus dem Sommer für den Winter gebunkert.

Unterirdischer Wasserstoffspeicher in einer alten Gaslagerstätte in der Gemeinde Gampern (Bezirk Vöcklabruck): Vorn rechts steht die Elektrolyse, hinten links beim weißen Rohr wird der aus Ökostrom und Wasser erzeugte grüne Wasserstoff in die Tiefe gepresst.

Zwischen Rapsfeldern, Äckern und Wiesen tummelten sich am Donnerstagmittag im kleinen Weiler Rubensdorf (Bezirk Vöcklabruck) Dutzende Techniker, um die Anlage für eine Weltpremiere auf dem Weg zur Energiewende zu inspizieren. In der Gemeinde Gampern fiel der offizielle Startschuss, dass künftig elektrische Energie, die im Sommer reichlich aus Sonne und Wind erzeugt wird, in Form von Wasserstoff in einer alten Erdgaslagerstätte in rund einem Kilometer Tiefe unterirdisch gespeichert wird. Im Winter, wenn der Energiebedarf vor allem zum Heizen viel höher ist, kann das Gas dann wieder in Strom oder Wärme umgewandelt werden. Der Unterschied in Sachen Klima: Im Gegensatz zu herkömmlichem Erdgas oder Erdöl gibt es bei grünem Gas praktisch keinen CO 2 -Ausstoß.

Initiatorin der nach Firmenangaben weltweit ersten derartigen Anlage ist die RAG Austria AG, die die größten Erdgasspeicher Österreichs betreibt. Geplant wurde drei Jahre, es gibt zahlreiche Partner aus Forschung und Industrie bei "Underground Sun Storage". Die Bandbreite reicht in der Wissenschaft vom Energieinstitut der Universität Linz über die Universität für Bodenkultur bis zur Technischen Universität Wien. Aus der Energiebranche sind Verbund sowie die Landesversorger EVN (Niederösterreich) und Energie AG (OÖ) an Bord. Federführend bei der Industrie gehört die voestalpine dazu, die in ihrer Zentrale Linz gemeinsam mit dem Verbund seit Jahren am Einsatz von Wasserstoff bei der Stahlerzeugung arbeitet.

Investiert werden zwischen 15 und 20 Millionen Euro, um zu zeigen, wie der Stromüberschuss aus der warmen für die kalte Jahreszeit gebunkert werden kann. "Dazu müssen wir die Energie in einen speicherfähigen Energieträger umwandeln", erklärte RAG-Projektleiter Stephan Bauer bei den Führungen, die auf dem Areal in Kleingruppen absolviert wurden.

Die Kapazität in der Lagerstätte, die aus porösem Sandstein besteht, entspricht in etwa 1,2 Millionen Kubikmeter. Das wiederum können sich Laien besser vorstellen, wenn man es in den Stromüberschuss von Photovoltaikanlagen auf privaten Einfamilienhäusern (gerechnet mit 10 Kilowatt Peak) umrechnet. So gesehen entspricht die Menge des gespeicherten grünen Wasserstoffs dem Stromüberschuss aus 1000 PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern.

"Das ist keine Forschungsanlage mehr, sondern eine Demonstrationsanlage", sagte RAG-Generaldirektor Markus Mitteregger. Die RAG habe bereits Pläne bis zum Jahr 2040, einen Teil der Gasspeicher für die Speicherung von Wasserstoff umzurüsten. Schon für die nächsten Jahre werde laut Energieagentur erwartet, dass eine Energiemenge von 10 Terawattstunden vom Sommer in den Winter transferiert werde. Zum Vergleich: Die Gasspeicherkapazität in Österreich beträgt rund 90 TWh, davon hält 71 die RAG.

Die Elektrolyse werde in den nächsten zwei bis drei Wochen gestartet und dann beginne die Speicherung. Die Anlage habe einen Wirkungsgrad von mehr als 70 prozent. Gerald Kinger, EVN-Projektleiter für die Elektrolyse, sagte dazu: "Der Wirkungsgrad, den wir Techniker quasi über Jahrzehnte tätowiert bekommen haben, sollte kein so großes Thema mehr sein, denn wir nutzen hier grünen Überschusstrom." Der CO 2 -neutral erzeugte Wasserstoff wird mit einem Druck von 30 bar in die Tiefe gepresst. Ab November, so der Plan, soll dann der Wasserstoff entnommen und in der ebenfalls in Gampern befindlichen RAG-Station Puchkirchen durch ein Gaskraftwerk in Strom und Wärme verwandelt werden. Bei Bedarf wird der Wasserstoff von beigemengtem Erdgas aus der Tiefe befreit (aufgereinigt). Die acht Kilometer lange Leitung von Rubensdorf nach Puchkirchen sei bereits genehmigt, so Mitteregger.

Am Freitag ist "Anrainertag" mit Führungen von 15 bis 19 Uhr.