Wechsel an der Spitze der Ärztekammer Steiermark

Nach der Wahl in der Ärztekammer Steiermark vergangene Woche kommt es zum Wechsel an der Spitze. Der bisherige Präsident Herwig Lindner, der mit seiner IGAÄ - Interessensgemeinschaft Angestellte Ärzte - zwei Mandate eingebüßt hat, zieht sich zurück. Der neue designierte Präsident ist Michael Sacherer von der Vereinigung Steirischer Ärztinnen und Ärzte, die 13 Mandate geholt hatte. Die neue Allianz in der Kammer sei eine "breite, tragfähige Koalition", so Lindner am Dienstag.

SN/APA/INGRID KORNBERGER/INGRID KOR Herwig Lindner übergibt an den designierten Präsident Michael Sacherer