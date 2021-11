Wegen Corona wollen mehr Menschen am Land leben

Warum es auch wieder viele Junge zurück ins Dorf zieht am Beispiel einer kleinen Gemeinde im nördlichen Mühlviertel.

"Cocooning" ist ein Begriff, der in der Corona-Pandemie oft verwendet wird. Er steht für ein Einigeln in den eigenen vier Wänden, für ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, für einen ängstlichen Umgang mit "draußen". Dieses Einigeln scheint nun auch demographisch nachweisbar. Der Adeg-Dorflebenreport 2021 ortet gar "gravierende Veränderungen im Gesellschaftsleben". Der Studie zufolge bevorzugen mittlerweile 86 Prozent der Bevölkerung Österreichs eine ländliche Region als Wohngegend. Nur 34 Prozent hingegen sehen eine große Stadt als präferierten Lebensmittelpunkt. Selbst unter den 18- bis 30-Jährigen ziehen 58 Prozent das Landleben jenem in der Stadt vor.

"Viele junge Menschen können sich in der Stadt keinen Wohnraum mehr leisten. Gleichzeitig wird die Welt immer unübersichtlicher. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Wunsch nach direkt erfahrbarer Verbundenheit in einer lokalen Community wieder steigt", erklärt Karin Scaria-Braunstein vom Institut für Soziologie an der Universität Graz. Die zukünftige Generation der Dorfbewohner ließe sich weniger daran festmachen, wo sie aufgewachsen ist, sondern welchen individuellen Lebensentwurf sie habe und an welchen Werten sich dieser orientiere. "Zukunftsperspektiven junger Menschen beinhalten neben sozialer und ökonomischer Sicherheit auch Entwicklungsmöglichkeiten", betont die Soziologin.

Die drei Grundvoraussetzungen dafür sind: Arbeitsplatz, Wohnraum und Infrastruktur. "Für die kommunale Politik ist diese Aufgabe ein Drahtseilakt, kann aber gelingen", sagt Scaria-Braunstein. Wie etwa in St. Stefan-Afiesl im Mühlviertel. Auch die einstige Abwanderungsgemeinde nahe der tschechischen Grenze wuchs während Corona um 24 Einwohner. Für eine Kommune, in der insgesamt nur 1100 Menschen leben, ist das beachtlich. Doch es ist vor allem eines: kein Selbstläufer. "Wir bemühen uns seit Jahren, die Attraktivität zu steigern", berichtet Bürgermeister Alfred Mayr. Dabei gab es immer wieder Rückschläge. 2017 sperrt der Nahversorger zu, 2019 der Wirt. Aber Mayr kurbelt. Mit Erfolg: Durch Bürgerbeteiligung entsteht eine Genossenschaft, der Leerstand wurde befüllt: "Jetzt gibt es wieder ein kleines Geschäft, ein Gasthaus, einen Veranstaltungsraum und eine Kulturbühne", freut sich der Bürgermeister. Das ganze nennt sich "Stefansplatzerl" und ist ein Betrieb, in dem auch Menschen mit Beeinträchtigungen beschäftigt sind. Ein Anteil am Stefansplatzerl kostet 250 Euro, man ist dann quasi Miteigentümer.

Die Gemeinde forciert Wohnungsbau im Ortskern und ist seit Jahren mit Glasfaserleitungen versorgt. Mayr: "Home-Office in St. Stefan - warum nicht?" Dazu ausreichend Kinderbetreuung sowie Vereinsleben. Nächste Projekte: Betreuung von Senioren und ein Hotel. Dann könne man Höhentrainingslager am sanierten Fußballplatz anbieten. Denn St. Stefan liegt auf 800 Meter Seehöhe. Und punktet mit abwechslungsreicher Landschaft: "Mit dem Rad ist man in einer halben Stunde bei den Moldau Stauseen. Es gibt ein Naturschutzgebiet, Skipisten, Loipen. Im Prinzip brauch ich nicht mehr auf Urlaub fahren, wenn ich hier lebe."

Doch bei aller Euphorie bleibt Bürgermeister Mayr realistisch: "Es passt gerade wirklich alles. Dazu gehört auch Glück. Denn ohne Glück wirst nicht alt, sag ich immer."