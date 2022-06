Wegen Morddrohungen sperrt oö. Ärztin ihre Ordination zu

Wegen Morddrohungen via Internet hat eine Allgemeinmedizinerin in Oberösterreich ihre Ordination vorübergehend geschlossen. Wie sie auf ihrer Homepage mitteilt, sei sie seit mehr als sieben Monaten in unregelmäßigen Abständen Repressalien "aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene" ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft Wels hat im Juni das Ermittlungsverfahren gegen einen deutschen Verdächtigen eingestellt.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Im April erstattete die Polizei Anzeige wegen gefährlicher Drohung