Wegen schlechter Ausrüstung am Berg: Die Polizei verrechnet Wanderern die Rettungsflüge

Am Wochenende gab es gleich zwei Hubschraubereinsätze, bei denen unverletzte Personen nach Wanderungen geborgen werden mussten. Sowohl am Schneeberg in Niederösterreich als auch am Großen Pyhrgas in Oberösterreich wurden die Verhältnisse bei prächtigem Wetter unterschätzt. Für ihr fahrlässiges Verhalten werden die Betroffenen nun von der Polizei und der Bergrettung zur Kasse gebeten.

SN/lpd nö