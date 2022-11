Wegen Vergewaltigung verurteilter Ex-Politiker erhielt kurz vor Haftantritt noch Auszeichnung

Kurz bevor er wegen Vergewaltigung ins Gefängnis muss, erhielt Jürgen Höckner von der ÖVP noch eine Ehrenurkunde. Und eine Bürgerinitiative ruft zu einer Solidaritätskundgebung auf.

Am Montag, 21. November, entscheidet das Oberlandesgericht Linz über die Strafhöhe für Jürgen Höckner, früherer ÖVP-Landtagsabgeordneter und Bürgermeister der Gemeinde Scharten (Bezirk Eferding). In erster Instanz war der Politiker am Landesgericht Wels unter anderem wegen dreimaliger Vergewaltigung zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Schuldspruch ist bereits rechtskräftig, der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die Nichtigkeitsbeschwerde Höckners Ende Oktober zurückgewiesen.

Kurz vor der Rechtskraft des Urteils wurde Jürgen Höckner von ÖVP-Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger noch im Namen der Landesregierung mit ...