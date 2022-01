Weibliche Giraffe im Tiergarten Schönbrunn geboren

Im Tiergarten Schönbrunn ist am Sonntagnachmittag ein weibliches Giraffen-Jungtier zur Welt gekommen. Zur Freude mischte sich schnell auch große Sorge: Die erstgebärende Mutter Fleur lässt ihren Nachwuchs bis jetzt nur zögerlich trinken. "Die Geburt ist rasch und ohne Komplikationen verlaufen, was alles andere als selbstverständlich ist. Leider hält Fleur ihr Jungtier allerdings noch auf Distanz und säugt es nur sehr unregelmäßig", so Abteilungsleiterin Eveline Dungl.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/TIERGA Es ist der erste Nachwuchs für die Giraffenkuh Fleur