Weihnachten 1968: Zwischen Revolution und Familie

Aufbruch und Umbruch prägten das Jahr 1968. Davon blieb auch Weihnachten nicht ganz verschont.

Studentenunruhen, die Mondumkreisung, die Ermordung Martin Luther Kings und Robert Kennedys sowie die Niederschlagung des Prager Frühlings: Das Jahr 1968 war geprägt von Revolten und einschneidenden Geschehnissen. Auch Weihnachten blieb von den gesellschaftlichen Umbrüchen nicht verschont, zumindest im Ausland: In der Gedächtniskirche in Berlin etwa störten junge Menschen in der Heiligen Nacht die Predigt. Es kam zu Handgreiflichkeiten mit Kirchenbesuchern und Geistlichen.