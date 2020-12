Am 24. Dezember haben in Wien zwei von 27 Wärmestuben für notleidende Menschen geöffnet. Die Regulierung des Andrangs in Coronazeiten ist eine Herausforderung.

Wolfgang Unterberger steht in der Küche und schneidet mit einem Elektromesser in ein Stück Schweinsbraten. Der Mund-Nasen-Schutz scheint einzig und allein dafür da, ihn davon abzuhalten, nicht sofort über das duftende Fleisch herzufallen. Die mächtigen Knödel dampfen, der Krautsalat harrt knackig portioniert in kleinen Glasschüsseln der Dinge. Und mittendrin, im weißen Arbeitshemd: der Chefkoch. Seit 7.00 Uhr steht Unterberger in der Küche, jetzt ist es fast 11.00 Uhr. Es werden wohl an die 30 Gäste sein, die hinten im Saal ...