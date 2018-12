Weihnachten ohne Baum?

Was würden wir in diesen Tagen feiern, wenn ... ... Europa nicht christianisiert worden wäre? Eines vorweg: Von Ruhe und Stille könnte wohl dennoch keine Rede sein.

Was wäre gewesen, wenn … Eine spannende Frage, die sich auf wissenschaftlicher Ebene nicht seriös beantworten lässt, denn zu vieles bleibt Spekulation. Dennoch hat kontrafaktische Geschichte ihren Reiz. Es ist ein faszinierendes Gedankenspiel, was alles hätte sein können, was anders gekommen wäre, wenn man ein winziges Detail der Vergangenheit ändert. Was wäre, wenn sich im 1. Jahrtausend das Christentum in Europa nicht durchgesetzt und das Abendland geprägt hätte? Was wäre aus der Weihnachtszeit, wie wir sie kennen, geworden?