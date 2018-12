Weihnachten vor 200 Jahren war ein recht bescheidenes Fest

Im Jahr, als erstmals das Lied "Stille Nacht! Heilige Nacht!" in Oberndorf erklang, hatten die wenigsten Menschen viel zu feiern. Die Unterschiede waren auch viel größer als heute.

Die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts waren in Salzburg eine Zeit großer politischer Umbrüche. Das Fürsterzbistum, das über Jahrhunderte eigenständig gewesen war, wurde nach den napoleonischen Kriegen zuerst kurz dem Kaiserreich Österreich zugeschlagen, kam dann für wenige Jahre zu Bayern und verlor den sogenannten Rupertiwinkel - wichtig als fruchtbares Ackerland - dauerhaft an die Nachbarn. Seit 1816 war der ehemalige Kirchenstaat dann fix Teil der Habsburger-Monarchie. Doch er lag als Grenzland Österreichs zum damals liberalen Bayern am Rand. Die prachtvolle barocke Stadt Salzburg, der Sitz einer der wichtigsten Kirchenprovinzen nördlich der Alpen, wurde zur unbedeutenden Kreisstadt in Oberösterreich.