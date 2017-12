"Weihnachtswunder" bei gewaltigem Felssturz in Tirol

Am Abend des 24. Dezembers hat ein gewaltiger Felssturz die Landesstraße in Valsertal (Bez. Innsbruck-Land) bis zu 50 Meter hoch verschüttet. Es kam niemand zu Schaden, allerdings bleiben in der Gemeinde Vals rund 130 Personen bis Mittwoch von der Außenwelt abgeschnitten. Mehrere Kinder entkamen dem Felssturz nur knapp, weswegen Tirols Landeshauptmann Platter von einem "Weihnachtswunder" sprach.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Einsatzkräfte vor Ort. SN/freiwillige feuerwehr st. jodok/vals Ein riesiger Abriss. SN/freiwillige feuerwehr st. jodok/vals Die Geröllmassen kamen Häusern gefährlich nahe. SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Aus der Vogelperspektive. SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Die Felsen donnerten auf die Straße hinunter. SN/freiwillige feuerwehr st. jodok/vals Dutzende Menschen können am Christtag nicht aus dem Tal. SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Einsatzkräfte vor Ort.