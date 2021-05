Weingartenarbeiter in der Steiermark tödlich verunglückt

Einem tödlichen Arbeitsunfall ein 46-jähriger Arbeiter in einem Weingarten Ehrenhausen an der Weinstraße (Bezirk Leibniz) zum Opfer gefallen. Der Slowene dürfte nach Polizeiangaben bereits am Donnerstag mit einem Traktor auf einem abschüssigen Waldstück abgestürzt und tödlich verletzt worden sein. Erst am Freitagabend wurde die Leiche neben dem Traktor entdeckt.

Der Mann war aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Er hatte schwere Verletzungen erlitten und dürfte an massiven Brustkorbverletzungen verstorben sein.