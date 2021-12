Weite Anreise zum Kinderarzt

Verzweifelte Eltern müssen mit ihren Kindern zum Hausarzt oder ins Spital, weil immer mehr Kassen-Facharztpraxen unbesetzt bleiben. Für junge Mediziner sind diese Stellen unattraktiv.

In Wien sucht die Gesundheitskasse 14 Kinderfachärzte, die in freier Praxis tätig werden wollen. In Niederösterreich ist bereits ein Drittel der 43 Kassen-Facharztstellen unbesetzt. In Graz und Graz-Umgebung oder Linz ist die Lage ähnlich - mit Ausnahme von Kärnten herrscht in allen Bundesländern ein Mangel an Kinderfachärzten mit Kassenvertrag. Viele Eltern sind verzweifelt: In Lilienfeld wurde die Stelle schon über 30 Mal vergeblich ausgeschrieben. Wer im steirischen Ennstal einen Kinderarzt benötigt, muss zum Teil mehr als 100 Kilometer nach Bruck ...