Weiter Fahndung nach bewaffnetem Supermarkt-Räuber in Tirol

Nach dem Überfall auf einen Supermarkt in Götzens (Bezirk Innsbruck Land) wird auch in der Nacht auf Sonntag nach dem bewaffneten Täter gefahndet. Die Intensivsuche sei zwar über Nacht zurückgefahren worden, doch seien Polizeistreifen weiterhin verstärkt im Einsatz, hieß es vom Bezirkspolizeikommando Innsbruck-Land am späten Samstagabend gegenüber der APA.

SN/APA (Zeitungsfoto.at)/DANIEL LIE Tatort in Götzens