Weiter Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn

Österreich hält weiter an Grenzkontrollen zu Slowenien und Ungarn fest. Wie das Innenministerium am Samstag mitteilte, wird nach Ablauf des 11. November für vorerst weitere sechs Monate kontrolliert. Weiters führt Österreich derzeit auch Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und der Slowakei durch. An allen übrigen Grenzen gebe es "intensive Kontrollen im grenznahen Raum".

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Polzei kontrolliert weiterhin an den Grenzen