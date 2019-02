Weiter große Lawinengefahr in Ost- und Südtirol

Auch mit Abklingen der massiven Schneefälle an der Alpensüdseite hat am Montag in weiten Teilen Ost- und Südtirols weiter große Lawinengefahr, also "Stufe 4" der fünfteiligen Skala, geherrscht. Vor allem gelte dies für höhere Lagen oberhalb von rund 1.600 Metern, teilte der Lawinenwarndienst mit. Einzelne spontane Lawinen seien immer noch möglich.

SN/APA (dpa)/Stephan Jansen Die Lage bleibt für Wintersportler weiterhin gefährlich