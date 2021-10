Weiter Suche nach verdächtigem Polizisten in NÖ

Im Bezirk Bruck a.d. Leitha ist am Freitag die Suche nach jenem 44-jährigen Polizeibeamten fortgesetzt worden, der im Verdacht steht, am Mittwoch seine Lebensgefährtin (43) im gemeinsamen Einfamilienhaus in Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) getötet zu haben. Im Einsatz standen neben zahlreichen Beamten u.a. der schnellen Interventionsgruppe auch neuerlich Diensthunde sowie Drohnen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit.

SN/APA/THOMAS LENGER/THOMAS LENGER Suche nach einem Polizisten unter Mordverdacht in Niederösterreich