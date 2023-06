Weiter warten auf eine österreichische Bodenschutzstrategie

Der Beschluss der ersten "Österreichischen Bodenschutzstrategie", der am Dienstag im Rahmen der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) hätte erfolgen sollen, ist vertagt worden. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kündigte am Montag den Bundesländern noch "klare Zielvorgaben" an, während Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) auf "eine Diskussion des bisherigen Vorschlags" setzte. Ein neuer Termin ist vorerst nicht bekannt.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Totschnig will bei seiner Strategie bleiben