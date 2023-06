Weitere Festnahme im Fall um Kind in Hundebox in NÖ

Im Fall um jene 32-Jährige, die ihren zwölfjährigen Sohn im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gequält haben soll, ist eine weitere Festnahme bekannt geworden. In Gewahrsam genommen worden sei eine 40-Jährige aus dem Umfeld der Mutter, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf APA-Anfrage. Vermutet werde nach der Sichtung von Chats durch das Landeskriminalamt Niederösterreich eine Beitragstäterschaft.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER 40-Jährige sitzt in Untersuchungshaft