Weiterer NÖ Musikschuldirektor ist Job nach Vorwürfen los

In Niederösterreich gibt es erneut Wirbel im Zusammenhang mit einer Musikschule. Der Leiter einer Einrichtung im Industrieviertel ist nach Belästigungsvorwürfen seinen Job los, wie "Kurier" und "Kronen Zeitung" in ihren Samstagsausgaben übereinstimmend berichteten. Es ist bereits der dritte derartige Fall im Bundesland. Bei einer im vergangenen Dezember eingerichteten Ombudsstelle sind bisher in Summe 77 Beschwerden eingegangen.

Gegen den im Industrieviertel tätigen Pädagogen waren laut "Kurier" bereits in vergangenen Jahren anonyme Vorwürfe bekannt geworden. Zunächst sei kein Grund für dienstrechtliche Konsequenzen gesehen worden, diese Einschätzung habe sich nun geändert. Vom Musikschulleiter werden die Vorwürfe demnach bestritten. Der Direktor einer Musikschule im Weinviertel - diese Causa kann als Anlassfall für die Etablierung der Ombudsstelle gesehen werden - wurde nach diversen Vorwürfen im Dezember des Vorjahres entlassen. An einer zweiten betroffenen Einrichtung im Industrieviertel ist ein von mehreren Aussagen belasteter Lehrer ebenfalls nicht mehr tätig. Der Pädagoge selbst sprach hier von Mobbing und bekämpft die Entlassung vor dem Arbeitsgericht.